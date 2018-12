Un vehicle torna a trencar la barrera del pas a nivell a Figueres i fuig

Un vehicle va tornar a trencar ahir al matí la barrera del pas a nivell a Figueres, a l'avinguda Vilallonga. La Guàrdia Urbana va rebre l'avís que la tanca havia sigut arrencada, però el conductor del vehicle va fugir, segons van explicar fonts municipals.

Els fets van passar ahir al migdia i l'Ajuntament de Figueres en va informar a través dels seus canals oficials. La policia va avisar els tècnics d'Endesa, que van recol·locar la barrera i a dos quarts de tres es donava la incidència per tancada. De fet, a aquella hora els vehicles tornaven a circular amb normalitat pels entorns de l'estació de tren i al pas a nivell. La Guàrdia Urbana va controlar el trànsit mentre es reparava.

D'altra banda, la incidència no va produir retards en la circulació ferroviària, segons va informar Renfe. En aquestes ocasions els trens redueixen la velocitat al pas a nivell afectat i per això no es van acumular retards, van explicar les mateixes fonts.

La d'ahir no és la primera vegada que les tanques del pas a nivell pateixen desperfectes. El passat mes de febrer ja hi van xocar dos vehicles amb només una setmana de diferència. Primer va ser un camió el que va destrossar el sistema d'accionament i poc després un cotxe tornava a xocar en el mateix punt.

També s'han produït averies a causa del fort vent. El passat mes de març es va produir la tercera des de principis d'any quan les ratxes van malmetre una tanca.