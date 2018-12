Figueres treu a licitació la il·luminació de l'estadi Albert Gurt

L'estadi municipal Albert Gurt renovarà finalment la il·luminació. L'Ajuntament ha tret a licitació la instal·lació de fanals amb tecnologia LED amb un pressupost de 199.992,95 euros (IVA inclòs). L'actual instal·lació és «obsoleta» i energèticament «poc eficient», segons recull el projecte.

Actualment l'estadi disposa de 12 columnes de 12 metres d'alçada, formada cadascuna per 4 projectors. L'obra substituirà aquests elements per 4 columnes de 25 metres d'alçada amb 4 projectors de tecnologia LED d'alta eficiència.

La inversió permetrà millorar els nivells d'il·luminació acutals, que són «totalment insuficients» per la pràctica de l'esport a l'interior del camp de futbol. El document, a més, afegeix que la instal·lació actual presenta un estat «deficient» i incompleix la normativa.

Segons el text, hi ha un tram del cablejat que està en mal estat i fa que salti una de les fases de l'enllumenat. També es realitzarà una nova xarxa soterrada per alimentar les noves columnes i s'instal·larà un quadre general nou.

Els 200.000 euros de la il·luminació són una petita part de tota la inversió requerida per arranjar les deficiències de l'estadi Albert Gurt. L'Ajuntament ha xifrat en 3,7 milions d'euros el programa d'inversions entre el 2018 i el 2020.Les inversions més costoses seran la construcció de vestidors, locals, magatzems i la pista, que s'executaran el 2020. Actualment, el paviment de la pista d'atletisme es troba molt malmès i en alguna ocasió els artistes s'hi han lesionat. A més, la zona també pateix actes vandàlics, per la qual cosa l'Ajuntament ha planificat per a finals del 2019 la instal·lació d'una tanca perimetral.

De moment, però, se substituiran les torres d'il·luminació actuals dins els terminis anunciats: entre el desembre del 2018 i el febrer del 2019.