ERC de Llançà alerta del perill d'esfrondament d'un carrer

El terreny que ha cedit per les pluges ERC Llançà

Els republicans han alertat a l'Ajuntament de la situació de perill d'esfondrament en què es troben dos edificis. Una situació que afecta uns 24 immobles, així com el perill per als vianants en cas de nous ensorraments. Per això demanen actuacions immediates.

L'esfondrament de part d'aquest terreny, situat en una cota inferior al carrer, no ha estat un fet puntual. Es tracta d'una situació que s'ha repetit en aquestes últimes setmanes com a efecte dels forts episodis de pluges. Aquest és un terreny muntanyós en el que s'hi va practicar un rebaix per poder-hi adaptar una nova promoció de pisos annexa a la ja existent en el mateix carrer Jacint Verdaguer, però que porta anys desatès i sense cap actuació.

Llançà ja va patir un episodi similar, a pocs metres de distància, al carrer Joanot Martorell. Els veïns d'un dels blocs de pisos varen ser desallotjats durant mesos quan el carrer es va enfonsar per segona vegada. El gener de 2006 varen patir la primera esllavissada causada per les obres d'uns edificis a l'altre banda del vial i també a un nivell inferior de la muntanya. Mentre s'intentava solucionar es va tornar a ensorrar.

Guillem Cusí, el portaveu dels republicans, denunciava que "s'ha d'actuar de manera immediata, ja sigui reclamant a la propietat o al promotor de l'obra o que el propi Ajuntament actuï subsidiàriament. No es poden tornar a repetir les imatges de fa 12 anys de l'ensorrament del carrer de l'antic Hotel Maria Teresa. L'Ajuntament ha de posar per davant la seguretat dels veïns i actuar urgentment i amb contundència".