El comerç de la frontera preveu recuperar les vendes tot i els controls policials

Els comerciants de la Jonquera confien que els controls policials a la frontera per l'atemptat d'Estrasburg no els faran perillar les vendes. De fet, el descens més accentuat ja es va produir per l'impacte de les protestes dels Armilles Grogues. Ara començaven a recuperar-se.

L'alcaldessa Sònia Martínez es va reunir dimecres al vespre amb els comerciants del sector duaner de la Jonquera. Els botiguers es mostren optimistes per la campanya de Nadal i esperen recuperar part de les vendes perdudes. De fet, confien que el dispositiu policial a la frontera tindrà poca afectació en la seva clientela.

Els controls van començar dimecres amb agents de la gendarmeria francesa i la policia espanyola, que aturaven els vehicles al Pertús i a les sortides de l'autopista AP-7 a la Jonquera. Però aquest repunt de la vigilància no ha impactat encara en el comerç, que assegura no haver notat gaire diferència en comparació amb la setmana passada.

Així, preveuen que l'impacte dels controls policials a la frontera sigui menor. «No hi ha hagut cap problema a la duana ni al Pertús», afegeix l'alcaldessa. I és que els controls policials després de l'atemptat de dimarts al vespre no van ocasionar importants retencions, més enllà de la ciurculació lenta en aproximar-se al control.

Però la campanya de Nadal orientada als francesos és a punt d'acabar i difícilment es podrà recuperar al complet la caiguda del 70% per la mobilització de les anteriors setmanes dels Armilles Grogues.

L'avançament de la campanya de Nadal francesta també hi té a veure. «A França la campanya nadalenca és des de les tres últimes setmanes de novembre fins les dues primeres de desembre, ja que no celebren els Reis», explica Bruno Comas, president de l'Associació de comerciants del Pertús i la Jonquera. Així, la principal afectació relacionada amb el client francès ja l'han patit. Ara, Comas sospita que la incidència serà poca.

La situació que han viscut amb les protestes contra el govern d'Emmanuel Macron han sigut comparables a quan hi va haver l'atemptat de París. Aleshores, els establiments de la frontera van quedar pràcticament buits i van xifrar en un 30% la caiguda de les vendes.

Ara, però, preveuen que l'atemptat d'Estrasburg tingui menor incidència. D'una banda, perquè el gran gruix de pèrdues ja l'han patit amb els talls d'autopista per les mobilitzacions a França i d'una altra, perquè els controls no estan generant retencions ni complicacions de trànsit.