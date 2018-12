L'Escala repara les baranes de la Mar de'n Manassa

L'Ajuntament de l'Escala ha començat aquesta setmana els treballs per millorar la barana de fusta que hi ha entre la Creu i la Mar d'en Manassa. Es tracta d'uns 217 metres de barana en un dels paratges més singulars del municipi i que ha patit en els darrers anys diversos actes bandàlics.

La zona és un dels principals espais d'ús públic del litoral del centre de l'Escala, on es fan activitats com el Via Crucis o el festival Portalblau.

L'actuació consisteix a substituir les travesses anteriors per unes altres, també de fusta però més resistents. S'havia reparat anteriorment a conseqüència dels actes vandàlics.

Els treballs, que s'estan executant aquesta setmana, tenen un cost d'uns 14.000 euros.