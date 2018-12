Llers lliga amb cadenes els tions de Nadal després que en robessin un

El tió lligat amb cadenes per evitar robatoris.

L'Ajuntament de Llers ha decidit lligar els dos tions que tenen instal·lats a les rotondes amb cadenes després que fa uns dies en desaparegués un. La mesura ha de servir per intentar salvaguardar els dos troncs durant les festes. No és la primera bretolada que pateixen tions de Nadal. A Roses va aparèixer amb danys.

L'alcalde, Carles Fortiana, va decidir ell mateix donar difusió a la iniciativa a través de les xarxes socials.

El robatori d'un dels tions es va produir dilluns. L'alcalde lamentava que «robar la il·lusió dels infants és mesquí». El tronc de grans dimensions va desaparèixer durant la nit. Per evitar que torni a passar es va decidir lligar-los amb cadenes. Tot i que també podrien optar per tallar-les, la mesura ha de servir per dissuadir.

Un dels trossos de troncs nadalencs està situat a l'entrada del poble, sota les lletres del topònim, i l'altre és a la rotonda a tocar de l'ajuntament que compta amb una escultura d'una cirera de l'artista local Josep Ministral. És aquest darrer, segons informava ahir el Setmanari Empordà, el que van robar. N'han construït un de nou que han lligat a l'escultura de Ministral amb les cadenes.

A Roses el tió de Nadal va aparèixer fa uns dies amb parts de l'escorça arrancada.