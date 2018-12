Figueres pateix dues fuites d'aigua en menys d'un dia

Figueres ha patit dues avaries en el subministrament d'aigua en menys de 24 hores. Les fuites d'aquest dijous i divendres han obligat a tallar el subministrament a diversos veïns del sector del carrer Nou i del carrer Ponent. Es dona el cas que en els darrers mesos ja se n'han produït diverses.

La primera de les avaries es va produïr aquest dijous a la tarda, a la cruïlla entre el carrer Ponent i la via Emporitana. La fuita va afectar els abonats d'aquests carrers i l'entorn.

L'Ajuntament va alertar de la interrupció en el subministrament d'aigua pels volts de les quatre de la tarda d'aquest dijous, que va afectar els veïns de la zona.

No havia passat ni un dia, que pels volts de les onze del matí de divendres ja se'n produïa una altra al carrer Sant Antoni amb Clerch i Nicolau, segons va informar l'Ajuntament de Figueres. Arran de la fuita, es va haver de tallar al trànsit el vial per tal que hi poguessin treballar els tècnics de Fisersa.

De fet, aquesta zona ha patit diverses fuites d'aigua en els darrers mesos. El novembre passat es van produir diverses avaries que van afectar el subministrament a la zona del carrer del Nou i al febrer diversos carrers de la part baixa de la Rambla de Figueres van quedar inundats per una altra fuita d'aigua.