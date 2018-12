Figueres prendrà mesures per l´intent d´agressió a una treballadora social

L'Ajuntament de Figueres emprendrà mesures davant l'intent d'agressió que va patir una treballadora de Serveis Socials per part d'un usuari. L'incident es va produïr a les oficines del carrer Sant Pau, a la zona destinada a les entrevistes personals, i es va poder evitar gràcies a la intervenció del guarda de seguretat.

La regidora de Serveis Socials, Dolors Pujol, ha explicat els fets preguntada pel regidor del PP Diego Borrego en el ple municipal d'aquest dijous sobre un intent d'agressió i amenaces que hauria patit una funcionària la setmana passada.

«És un fet desagradable i ja hem parlat amb les treballadores socials per emprendre mesures perquè volem que estiguin segures», assegura Pujol.

La treballadora no va patir cap dany físic gràcies a la intervenció del vigilant de seguretat. Segons l'Ajuntament, es tractaria d'un usuari que es va mostrar agressiu, però que no duïa cap arma.

Davant el succés, l'administració municipal impulsarà diverses mesures per evitar aquest tipus d'incidents. «Instal·larem timbres col·locats de manera diferent per avisar a fora, els connectarem amb la Guàrdia Urbana i tot el que se'ns acudeixi», va explicar la regidora.

A més, també s'intentarà fer un protocol d'actuació d'agressions als professionals de Serveis Socials, es va comprometre l'alcalde, Jordi Masquef.

Per altra banda, el regidor Diego Borrego va demanar que els fets no quedin «impunes». En resposta, Dolors Pujol va explicar que han estudiat la possibilitat d'obrir la via judicial davant els fets, però s'ha descartat perquè la treballadora amenaçada es vol mantenir en l'anonimat.

«Hem demanat a la secretària municipal si hi ha alguna manera de fer una denúncia als jutjats en aquests casos però hi hauria d'intervenir la treballadora afectada», va explicar Dolors Pujol.

Aquesta no seria la primera vegada que les treballadores de Serveis Socials pateixen amenaces i intents d'agressió per part d'usuaris, tal com va dir Borrego.

De fet, el passat mes de novembre, una treballadora del Consorci de Benestar Social a Salt va ser apunyalada al carrer. Dies després, els Mossos d'Esquadra detenien el pressumpte agressor, que va ingressar a presó el 27 de novembre.

Arran dels fets, Figueres va condemnar l'agressió i va mostrar el seu suport a la treballadora agredida amb una concentració davant l'Ajuntament. «Les agressions i amenaces per part de persones que queden excloses d'ajuts o no se senten prou satifetes es repeteixen i n'hem alertat en diverses ocasions», llegia una treballadora. El manifest també alertava de la «desprotecció» que pateixen i que les porta a treballar amb «por i angoixa».