Gasos lacrimògens i pedres en les protestes dels «armilles grogues»

Uns 2.000 «armilles grogues» van trencar ahir al matí el cordó policial instal·lat en un dels peatges d'El Voló i van tallar l'autopista A9 que connecta amb la Jonquera. L'acció va provocar llargues cues tant en sentit nord com en sentit sud i, hores més tard, ja a la tarda, van ser desallotjats amb càrregues i gasos lacrimògens pels antidisturbis de la Gendarmeria. Els manifestants, al seu torn, van respondre la contundent actuació policial llançant pedres, palets i altres objectes des de dalt d'un dels ponts que creua la via.

Tot plegat, després d'hores amb el peatge principal del Voló ocupat en haver trencat dues vegades el cordó policial. Malgrat que un centenar d'antidisturbis de la policia francesa van provar durant el matí d'impedir el pas als manifestants, aquests van acabar trencant el cordó i accedint a l'autopista.

L'objectiu: el mateix que cada vegada que surten al carrer, reclamar a Emmanuel Macron que, o bé dimiteixi o bé convoqui una consulta en relació a les mesures que vol tirar endavant. «La democràcia és això, preguntar al poble. Si no convoca un referèndum, no marxarem», etzibava ahir en Josep, un dels manifestants que viu a Ceret.

Un cop els «armilles grogues» van arribar a l'autopista es van trobar amb prop de 500 motoristes que els donaven suport. Fins a la zona també s'hi van desplaçar diversos autocars de diferents localitats de França per unir-se a l'acte, i que la policia havia aturat i retingut a Perpinyà a uns 30 quilòmetres d'on s'estava produïnt el tall. De fet, abans de trencar el cordó policial els «armilles grogues» van negociar amb la Gendarmeria que permetés el pas als autocars, a canvi de deixar circular els vehicles.

Així doncs, la protesta no va generar els mateixos problemes de trànsit que en ocasions anteriors. Tot i que es van registrar cues en els dos sentits de la marxa, els Mossos no van haver de prohibir la circulació a les entrades a l'autopista AP-7 a Figueres i la Jonquera com en altres protestes.

Suport d'independentistes

Els «armilles grogues» van rebre ahir el suport d'una cinquantena d'independentistes catalans que van anar fins el peatge, amb l'objectiu de «fer veure la injustícia que pateixen els presos polítics». Equipats amb estelades i una gran pancarta on es podia llegir «Catalan Republic», van acompanyar els manifestants fins al peatge i després al mig de la calçada. Els «armilles grogues» van agrair el gest dels independentistes amb aplaudiments.

La Mari és una andalusa que fa 60 anys que viu al Voló i diu que «entén molt bé» les protestes catalanes i espera que «els presos surtin aviat». «És una situació molt injusta i molts dels que vivim aquí també en som conscients», explicava ahir. Sobre el desallotjament dels manifestnts, assenyalava que no havia vist «mai» tants policies i diu que «és una vergonya» la manera en què els gendarmes van fer fora els manifestants de la zona.