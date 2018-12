La Jonquera dobla les inversions i reduirà el deute

El ple de l'Ajuntament de la Jonquera ha aprovat aquesta setmana el pressupost municipal per a l'exercici 2019, uns comptes que venen marcats per l'increment global de la despesa, l'augment de

les inversions i una nova rebaixa de l'endeutament.

El volum total del pressupost de despesa de què disposarà el consistori durant l'any vinent se situa per sobre dels 7 milions i mig d'euros, la qual cosa representa un increment de gairebé el 9% respecte l'any passat.

Tanmateix, i gràcies a la bona feina realitzada al llarg dels darrers anys en matèria de racionalització de la despesa i optimització dels recursos, durant el 2019 es preveu obtenir un superàvit no financer de més de 400.000?.

La major part dels recursos addicionals de què disposarà l'Ajuntament durant el 2019 serà destinada a inversions, una partida que experimenta un creixement de 519.600? respecte l'any passat, situant-se per sobre del milió d'euros, xifra que duplica la de 2018.

D'entre les actuacions previstes hi ha l'execució de l'aparcament del c/Albera, un projecte ja previst al pressupost de 2018 que no s'ha pogut executar enguany perquè l'Ajuntament encara no disposava de la propietat dels terrenys.

Els comptes de 2019 també preveuen altres actuacions de dinamització i recuperació del nucli antic de la vila. Concretament, s'ha reservat una partida de 100.000? per a la subvenció de l'arranjament de façanes del c/Major.

En el pressupost també es recull la reducció del deute, que se situarà en l'1,27%, xifra molt propera a l'endeutament zero. L'Ajuntament defensa aquesta rebaixa com la culminació dels esforços del govern municipal en matèria de racionalització i optimització de la despesa a fi de sanejar l'Ajuntament.