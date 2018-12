Posta de sol amb la calma més absoluta als Aiguamolls

La imatge de la posta de sol va ser presa dijous al capvespre pel pintor Lluís Roura als Aiguamolls de l'Empordà. L'autor de la fotografia expresa d'aquesta manera les sensacions que va tenir en presenciar la situació: «Avui -dijous per al lector- a l'hora de la posta, realment hem tingut dos sols en aquestes aigües de mirall. Aquí es viuen els dies de la calma més absoluta». Roura afegeix que el paisatge «és com si s'hagués adormit, no hi ha ni un bri d'aire, silenci total... Però també sembla que s'han adormit o fugit les aus dels Aiguamolls, no es veu fauna, sembla el mes d'agost».