Llançà començarà a sancionar els abocaments incontrolats

L'Ajuntament de Llançà, a través de la Policia Local, va finalitzar el 31 de desembre el període informatiu de la campanya «Llançà Net» per sensibilitzar i conscienciar sobre la importància de col·laborar en tenir el municipi net i endreçat. S'espera erradicar conductes incíviques com els abocaments incontrolats. A partir d'ara, els agents sancionaran.

Els agents de la Policia Local van anar visitant els diferents comerços, bars i restaurants del municipi per informar-los de com procedir per fer un bon ús dels contenidors de recollida selectiva, donar consells sobre el tractament d'aquets residus, assessorar del procediment per gestionar els residus i objectes de grans dimensions o recordar l'horari per depositar les escombraries als contenidors de rebuig orgànic.

La Policia Local també ha estat treballant per erradicar altres conductes incíviques que s'han detectat, com pot ser el fet de deixar mobles i objectes diversos fora dels contenidors o no recollir els excrements dels animals de companyia.

Des d'ahir, agents no uniformats realitzen controls per garantir que no es produeixin conductes incíviques, que en cas de detectar-se seran sancionades. L'Ajuntament pot imposar sancions d'entre 100 i 300 euros.