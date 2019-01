Figueres reclama més civisme ciutadà amb les escombraries

La imatge que dóna Figueres entorn dels contenidors de recollida de brossa i selectiva no és gaire agradable. La falta de civisme de molts ciutadans es fa evident cada dia amb l'aparició de tota mena d'objectes escampats de qualsevol manera. Aquest problema s'agreuja ara, en plenes dates nadalenques, amb l'increment de paquets i embolcalls procedents de reals i canvis domèstics.



Aquest fet es complementa amb un servei de neteja que es troba en situació provisional, ja que el nou contracte públic està en suspens a causa del recurs presentat per les empreses que van perdre la licitació. Mentrestant, aquesta setmana l'Ajuntament ha fet pública la seva evident preocupació amb la falta de civisme d'alguns ciutadans a través d'una expressiva piulada en el seu Twitter oficial.





?????? Després d'aquestes festes necessiteu tirar caixes o trastos vells? A #Figueres teniu moltes opcions per no deixar-los al carrer, entre tots podem evitar aquestes imatges!



???? 1. Utilitzar el servei gratuït de recollida de mobles i trastos vells trucant al 972 510 440 pic.twitter.com/NdMjH7xHzv — Ajuntament Figueres (@ajfigueres) 3 de enero de 2019

El recurs a la licitació del servei

Dues de les empreses que van quedar finalistes al concurs d'escombraries de Figueres van presentar recurs aquesta tardor per aturar l'adjudicació del nou contracte. L'Ajuntament ha hagut de trametre tota la documentació de l'expedient al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, que haurà de decidir si suspèn o no la concessió del servei. El consistori va aprovar el mes d'octubre la classificació de proposicions que deixava la UTE Romero Polo-Valoriza en la primera posició del concurs per renovar el serveu de recollida de residus i neteja, amb una oferta per valor de 23,6 milions d'euros (MEUR) en quatre anys.La proposta guanyadora incloïa una inversió de 279.000 euros anuals en campanyes informatives i de sensibilització, renovació de maquinària o la reposició anual de tots els contenidors.. L'empresa va guanyar el concurs amb una oferta per valor deen quatre anys. Ara, però, dues de les finalistes ( Fomento de Construcciones i Contratas i la UTE GBI Serveis SAU i Sersall 95 SL) han presentat recursos contra la decisió.