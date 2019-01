Palau rescindeix el contracte de gestió de la piscina per «incompliments greus»

L'Ajuntament de Palau-saverdera ha acordat per ple rescindir el contracte de gestió de la piscina municipal per «incompliments molt greus» per part del contractista. La decisió es va prendre al darrer ple municipal amb els vots a favor de l'equip de govern (Gent de Palau-Acord Municipal i Alternativa per Tothom) i els vots en contra del PDeCAT.

El contracte havia de finalitzar el proper 8 de juny, però l'Ajuntament ha decidit extingir-lo abans de la data prevista, en forma de sanció, perquè s'han detectat incompliments molt greus de part del contractista.

L'alcaldessa, Isaber Cortada, ha explicat que el servei de bar-restaurant ha funcionat correctament i els incompliments estarien relacionats amb el manteniment i la qualitat de l'aigua de la piscina.

El contractista va haver de rebre diversos requeriments per part de l'Ajuntament durant el temps en què ha gestionat la piscina.

L'Ajuntament ha calculat que pels treballs de manteniment que no s'han fet i les factures pendents de pagament el contractista hauria d'abonar 18.554,82 euros. Però s'ha restat a aquesta quantitat 17.576.12 euros de treballs de millora de les instal·lacions que s'han portat a terme a compte del concessionari.

Per això, finalment se li requereixen 978,70 euros que s'incautaran de la garantia dipositada per l'empresa gestora del servei.

Contra la resolució que es va aprovar en l'acord de rescisió del contracte que es va prendre al ple del 21 de desembre l'empresa gestora pot presentar al·legacions .

El contracte de gestió de la piscina de Palau-savardera, que compta també amb un establiment de bar-restaurant, es va adjudicar el 2016 amb un preu base que incloïa unes millores que s'havien de fer a la cuina i un cànon de 400 euros a l'any, multiplicat pels tres anys de la durada inicial del contracte, que s'acabava el juny d'aquest any.