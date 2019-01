L'Escala comença la reconstrucció de la Riba petita, malmesa pel temporal

Les obres per refer la Riba petita de l'Escala, que va quedar malmesa pel temporal del novembre, ja han començat. Els treballs de restauració es van iniciar ahir al matí i la intervenció consistirà a recuperar l'estat original de l'estructura de formigó. Les obres han hagut d'esperar fins que l'Ajuntament ha rebut l'autorització tant de l'Estat com de la Generalitat.

L'espai és competència de Costes i fins ara l'Ajuntament estava a l'espera de rebre tota la documentació que els permetés actuar sobre la zona.

Es tracta d'una intervenció menor, havia explicat l'alcalde, Víctor Puga, en declaracions anteriors a Ràdio l'Escala. Fonts municipals han confirmat que els treballs no s'allargaran més de dues setmanes i que consistiran a refer l'estat de l'estructura i recuperar l'estat d'abans del temporal de llevant del novembre.

La zona malmesa ha estat tancada per evitar l'accés dels vianants fins la seva reparació, que ja s'havia previst per un cop passades les festes de Nadal. L'estructura no és la primera vegada que pateix danys però en aquesta ocasió van ser força superiors.

Es tracta d'un element de la platja que des del segle passat actua com a fre de les onades per a les construccions a primera línia de mar.