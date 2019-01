Detinguts per trencar vidres de tretze cotxes d´un dipòsit de vehicles de la Jonquera

Detinguts per trencar vidres de tretze cotxes d´un dipòsit de vehicles de la Jonquera

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 27 anys i veïns de la Jonquera (Alt Empordà) per danys a tretze turismes d'un dipòsit de vehicles. La policia va enganxar els dos homes 'in fraganti' mentre estaven robant a l'interior d'una autocaravana. En entrar al dipòsit van descobrir-los amagats en el llit. La investigació policial va determinar que els dos homes eren els responsables dels danys a dotze cotxes que s'havien produït els dies 24 i 27 de desembre. Tots el vehicles tenien els vidres trencats. A més, els propietaris del dipòsit van localitzar un tretzè turisme amb el vidre del copilot esmicolat i a l'interior hi faltaven alguns objectes. Els dos detinguts van passar a disposició judicial el 5 de gener i el jutge els va deixar en llibertat.

Els fets van passar el divendres 4 de gener a la tarda, quan una patrulla dels Mossos va rebre un avís. El vigilant d'un dipòsit de vehicles que es troba al punt quilomètric 774 de la N-I, dins del terme municipal de la Jonquera, va alertar als Mossos que havia vist com dos homes saltaven la tanca de dos metres d'alçada. Una vegada van arribar al lloc dels fets, el treballador els va indicar que hi havia dos homes amagats a l'interior d'una autocaravana del dipòsit.

La patrulla va comprovar com tenia el vidre posterior trencat i l'interior de l'autocaravana estava regirat. Posteriorment, els agents van veure que hi havia dues persones amagades al llit i va detenir els dos homes de 27 anys i veïns de la Jonquera per robatori amb violència.

La investigació policial també indica que els dos detinguts són responsables de danys a dotze vehicles entre el 24 i el 27 de desembre. Tots els vehicles estaven aparcats en el mateix dipòsit i tenien els vidres trencats.

Els responsables del dipòsit també van localitzar un tretzè cotxe saquejat, amb el vidre del copilot trencat. A més, faltaven objectes de l'interior.

Els detinguts tenen antecedents i el dissabte 5 de gener van passar a disposició judicial. Allà, el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres els va deixar anar en llibertat.