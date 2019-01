L´Ajuntament de Figueres es manifestarà amb veïns del Culubret pels talls de llum

Els veïns del barri del Culubret sortiran al carrer aquest dissabte 12 de gener per denunciar els talls de llum que pateixen des de fa anys. Inicialment la mobilització, promoguda des de plataformes veïnals, no incloïa la participació de cap membre del govern figuerenc, ja que precisament era una de les administracions a qui anava dirigida la protesta. La situació s'ha atribuït a les connexions fraudulentes a la xarxa.

Finalment, han arribat a un punt de consens i l'Ajuntament es manifestarà al costat dels veïns per denunciar la situació que fa anys que arrosseguen. De moment hi participarà l'alcalde, Jordi Masquef, però els organitzadors esperen que també s'hi sumin la resta de regidors del govern i de l'oposició.

Els organitzadors de la protesta feia setmanes que tenien sobre la taula la petició del batlle, Jordi Masquef, de sumar-se també a la mobilització, segons han explicat fonts veïnals. La confirmació va arribar fa pocs dies després de mantenir-hi una reunió. «Vam parlar amb l'alcalde i ens va aportar documentació de tots els tràmits i les comunicacions que havia fet l'Ajuntament per resoldre la problemàtica», reconeixen les mateixes fonts.

La manifestació està convocada per a aquest dissabte, 12 de gener, pels volts de les 10 del matí i tindrà el punt d'inici a la plaça Joan Sibecas al barri del Culubret. Des d'allà, emprendran un recorregut per diversos carrers del centre de la ciutat fins arribar a la Rambla. Allà, enfilaran cap al carrer Sant Pau fins a les oficines d'Endesa, a la seu de l'antiga Hidro.



Protesta amb espelmes

El recorregut de la protesta farà parada a davant d'Endesa, on està prevista una escenificació amb espelmes per denunciar els talls de llum que pateixen els veïns del Culubret.

Els afectats diuen tenir comptabilitzats més de 300 interrupcions en el subministrament elèctric en el darrer any. Una situació que els obliga a tenir sempre a mà llanternes i espelmes.

Denuncien que aquesta situació afecta sobretot la gent gran i aquells que necessiten aparells elèctrics per motius de salut o per escalfar-se a l'hivern. Asseguren que fa tres anys que viuen en aquestes condicions, però la problemàtica s'ha agreujat en el darrer any, quan els talls de llum els han deixat a les fosques pràcticament diàriament.

«Reclamem a la Generalitat, Justícia i Endesa que resolgui el problema», insisteix un dels veïns afectats, que prefereix mantenir-se en l'anonimat. Volen «mà dura» i que s'actuï contra les connexions il·legals a la xarxa elèctrica i les plantacions de marihuana, dues de les causes a què s'han atribuït els talls de llum de la zona.

La Guàrdia Urbana i tècnics d'Endesa han fet inspeccions periòdiques en els darrers mesos. L'últim operatiu al sector oest de Figueres –que es va allargar durant tres dies– es va tancar amb prop d'un centenar de fraus elèctrics. L'alcalde, Jordi Masquef, va emmarcar el dispositiu en el Pla de xoc contra l'incivisme i la inseguretat que va anunciar el passat novembre i que vol acabar amb la «sensació d'impunitat» que hi ha a la ciutat.

Darrerament també s'han inspeccionat bars i locals conflictius d'arreu de la ciutat que ja acumulen queixes de veïns. Aquest passat cap de setmana se'n van inspeccionar dos i es van detectar catorze infraccions.