Talls de llum a Vilajuïga, Roses i Pedret i Marzà per la desconnexió de dues línies

Els municipis de Roses, Vilajuïga i Pedret i Marzà, els tres a l'Alt Empordà, estan sense llum des de les set de la tarda a causa de la desconnexió de dues línies elèctriques que els subministren aquesta energia. A Roses la incidència afecta 8.713 abonats, a Vilajuïga 679 i a Pedret i Marzà 135, segons ha informat Protecció Civil. La previsió de restabliment del servei és en les pròximes hores, indica la mateixa font.

Des d'Endesa s'ha explicat que encara no s'ha pogut determinar la causa de l'avaria, tot i que no es descarta que hagi pogut estar el vent. Les dues línies s'han desconnectat per seguretat, perquè s'han activat els dispositius anomenats proteccions que aturen la instal·lació davant de qualsevol anomalia.

Des d'Endesa s'indica que aquest mecanisme de protecció revisa la instal·lació i si no hi ha cap perill la torna activar en uns minuts. En aquest cas, però, les dues línies estan incloses a la llista del pla Alfa per a la prevenció d'incendis forestals. Per això, per protocol, les línies no es poden tornar a connectar automàticament, sinó que operaris de la companyia han de comprovar visualment de punta a punta que no hi ha cap element malmès abans de tornar-les a activar. Aquesta revisió és la que fa que el servei no es pugui restablir en les properes hores.