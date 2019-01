Concert solidari pels veïns de Portbou que van insultar els jutges de "la Manada"

Portbou organitza aquest divendres 11 de gener un concert solidari per ajudar els dos veïns de Portbou que van ser denunciats per acusar els jutges de "La Manada" de ser còmplices amb les violacions" a pagar els 700 euros de l'advocat. Elss Mossos d'Esquadra van denunciar-los per un suposat delicte d'odi i discriminació per penjar cartells amb les acusacions envers els magistrats.

Els dos investigats van ser citats a declarar el passat mes de novembre pel Jutjat d'Instrucció número 4 de Figueres, després que un particular alertés la policia a principis de juliol d'una quinzena de cartells al municipi on apareixien imatges dels magistrats de l'Audiència de Navarra que van dictar la controvertida sentència dels cinc acusats d'abús sexual.

La defensa sosté que la penjada de cartells està emparada per la llibertat d'expressió.

L'acte compta amb la col·laboració de l'associació Amics de Portbou, i se serviran tapes i begudes per recaptar fons en favor dels dos veïns.