El pla de màrqueting de Roses xifra en més de quatre milions les pernoctacions durant l'any. El document que marca les estratègies per millorar el futur turístic xifra en 700.000 els turistes. La urbanització de Santa Margarida es considera que mereix un pla especial independent. El pla planteja nombroses actuacions per millorar en diferents sectors i en la promoció. Guanyar quota de mercats europeus i més turistes en temporada baixa són alguns dels objectius.

El regidor de l'Àrea de Turisme i Promoció Econòmica, Fèlix Llorens, va exposar a la resta de formacions recentment en una sessió plenària els detalls del document que detalla «com hem de treballar per millorar el futur turístic i quins recursos humans i econòmics per millorar el recurs turístic».

El document ha d'orientar el turisme els propers anys. A banda d'una anàlisi i diagnosi de la realitat de la població planteja diferents accions.

Les xifres que posa sobre la taula són d'una població amb un total de 19.800 places d'allotjament (7.800 hoteleres, 3.200 de càmping, 5.400 apartaments turístics, 3.600 habitatges d'ús turístic).

L'allotjament turístic està molt per sobre d'altres poblacions similars com Lloret, on són 2.500, o l'Estartit, 2.400.

«El volum total de turistes», detalla el pla, «són més de 700.000 turistes que suposen més de quatre milions de pernoctacions» i amb una despesa directa d'aproximadament 560 milions d'euros.

A banda d'això, hi ha cap a un milió d'excursionistes, persones que no pernocten a Roses però hi passen el dia. En aquest cas la despesa que generen es calcula que se situa trenta milions d'euros l'any.

Finalment es té en compte el visitant que arriba en creuers i que generaria una despesa de sis milions d'euros.

Per al regidor, les dades demostren la importància del document que es va posar a votació.

En una segona fase, el pla de màrqueting formula l'estratègia a seguir per aconseguir l'objectiu sobre quatre eixos per «fer evolucionar i enriquir com a destinació turística sense modificar res del que ja som», va dir Llorens.

La Natura (badia de Roses, espais naturals, aiguamolls, albera, mar, platja, sol i clima); Cultura i Patrimoni; Sensacions (badia més bella del món, les millors postes de sol...); i Estímuls.

Un dels principals objectius que es busca és incrementar els turistes aconseguint que n'hi hagi tot l'any, i ampliar la quota de mercats europeus. A Roses, els francesos són els principals turistes estrangers.



Especialització en creuers

L'especialització en creuers de petit i mitjà format; impulsar el producte Badia de Roses amb nous productes turístics o tenir un major coneixement de la demanda són altres reptes que s'esperen aconseguir a través dels productes dels quals disposen (platja, nàutica, oferta esportiva, cultural, gastronomia, esdeveniments, creuers i turisme professional).

Finalment, la darrera fase exposa com s'ha de fer i aporta algunes idees de noves iniciatives.

Miradors per contemplar la badia, la creació d'un festival de filmacions nàutiques de la Costa Brava, la creació d'una xarxa de treball Roses-Figueres per fomentar el TAV, bancs d'imatges, material genèric al web, nous perfils d'interès o crear una plataforma d'entrades online són només algunes de les desenes de propostes.

La població també té algunes problemàtiques que apareixen en el pla de màrqueting que va ser aprovat amb els vots de tots els grups. Els aparcaments i sobretot el top manta són dos dels principals reptes a resoldre.

D'altra banda, es considera que la urbanització de Santa Margarida, per la importància turística i lasituació en la qual es troba, mereix un pla especial.