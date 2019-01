Roses obre els patis de dues escoles per a activitats esportives extraescolars

Roses obrirà els patis de les escoles Els Grecs i Narcís Monturiol els dimecres i divendres de cinc a set de la tarda i els dissabtes de quatre a set. Aquesta activitat s'emmarca dins el Pla Educatiu d'Entorn que l'Ajuntament desenvolupa al llarg del curs escolar.

La iniciativa té per objecte que els infants i joves d'entre 12 i 18 anys utilitzin els patis de les escoles del municipi, fora del seu horari lectiu, com a espai de trobada, convivència i relació, per jugar i fer esport, contribuint a la millora de les seves habilitats personals i socials. Els interessats poden participar-hi sense inscripció prèvia.