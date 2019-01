Vilajuïga renova les portes i finestres malmeses de l'escola municipal

L'Ajuntament de Vilajuïga ha finalitzat els treballs dels canvis de finestres i portes d'accés a l'escola Santiago Ratès. Era una inversió necessària davant el mal estat en què es trobaven els accessos i obertures.

L'escola es va inaugurar l'any 1972, i les finestres, moltes, encara eren les d'origen i mai s'havien canviat. Aquestes intervencions s'han fet en dues fases. Una per les vacances de l'estiu i l'altra per les vacances de Nadal.

Les portes i finestres antigues s'han substituït per unes altres noves d'alumini, de color blanc, amb uns vidres que ajudaran a mantenir la temperatura i disminuir el consum de la calefacció.

El cost total del canvi de les finestres és de 61.831,00 euros, previst dintre del pressupost del 2018, en l'apartat d'inversions. L'Ajuntament de Vilajuïga ha rebut subvencions de la Diputació de Girona, per import de 31.000 euros per ajudar a pagar part d'aquesta inversió.

Per a aquest any 2019, l'Ajuntament ha dotat una partida pressupostària d'inversió, per acabar de completar el canvi total de les finestres de l'escola, que es farà per les vacances d'estiu 2019.

Des de l'Ajuntament s'ha defensat la necesitat de la inversió i es defensa que les aules es podran mantenir a la temperatura «ideal» i alhora es disminuirà el consum de calefacció.