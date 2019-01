Sis denúncies més a Figueres per tinença de droga i incivisme

La Guàrdia Urbana de Figueres va denunciar aquest dimecres sis persones més per consum i tinença de substàncies estupafents (3), per consum d'alcohol a la via pública (2) i per embrutir l'espai públic (1).

L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, va emmarcar les denúncies d'ahir en el pla de xoc contra l'incivisme i la inseguretat a la zona centre de Figueres.

El batlle va defensar la política de «tolerància zero» que ha defensat des que va assumir el càrrec el passat mes de novembre. En aquest mateix pla de xoc s'han fet diverses inspeccions en bars problemàtics. El darrer, divendres passat amb 24 infraccions administratives i una acta per tinença de drogues.