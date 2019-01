Figueres podrà comprar el cine Las Vegas per un milió d´euros

Figueres podrà comprar el cine Las Vegas per un milió d´euros figueres

L'Ajuntament de Figueres encara està treballant en la redacció del conveni d'usos del cinema Las Vegas però l'opció de compra amb la propietat ja està lligada. La quantitat s'ha xifrat finalment en un milió d'euros i estarà oberta tant a l'Ajuntament com a l'arrendatari, segons va explicar l'alcalde Jordi Masquef i el regidor d'Hisenda, Manel Toro.

«Aquesta opció de compra està firmada i el pla d'usos s'està acabant de treballar», va assegurar Masquef en ple daquest dijous, en resposta a una pregunta de la regidora Agnès Lladó (ERC). Tot i això, Toro va puntualitzar que el document amb l'oferta està signat per la propietat i que resta pendent formalitzar-ho entre totes les parts i finalitzar la redacció del pla d'usos.

De fet, aquests eren dos dels acords a què havien arribat les parts a canvi de la subvenció de 350.000 euros de l'Ajuntament en les obres per la recuperació del cinema que va impulsar el cineasta Ventura Pons. «L'opció de compra a un milió d'euros podria ser molt avantatjosa si en un futur l'Ajuntament decidís executar aquesta opció», va destacar Masquef, d'acord amb el valor del cinema i la inversió que s'hi va fer (Ventura Pons hi va destinar més de dos milions d'euros).

L'alcalde va subratllar, però, que la compra només s'executaria en el supòsit que es rescindís el contracte entre l'arrendatari i la propietat, per tal de garantir que l'emblemàtica sala continuï tenint usos culturals. El document donarà prioritat a l'Ajuntament i evitaria que la propietat venés l'immoble a un tercer.

La republicana, però, va manifestar els seus dubtes sobre la quantia en què s'havia fixat l'opció de compra. «Els demano que no es prengui cap comrpomís d'opcions de compra a un milió d'euros tal com estem en aquests moments», va insistir Lladó.

Masquef, per la seva banda, va puntualitzar que la signatura del document no implica que l'Ajuntament es comprometi a comprar el cinema i va subratllar que aquesta decisió l'haurà de prendre el ple en el seu moment.

Tot i això, l'alcalde va destacar que el preu és inferior a la taxació de l'edifici i al preu de mercat. «L'acondicionament del cinema ja supera amb escreix el milió i mig d'euros», va puntualitzar.

El document és, segons el batlle figuerenc, una «garantia» en el supòsit que en un futur l'Ajuntament volgués adquirir l'immoble. «És un dret que tenim i no suposa cap càrrega pel consistori», va insistir.

Conveni d'usos

Paral·lelament, l'Ajuntament encara està redactant el conveni d'usos amb Ventura Pons, per tal de poder utilitzar les instal·lacions per a part de la programació cultural de la ciutat.

«Estem acabant de redactar el conveni perquè limitar l'ús a només cinema és un error», considera Jordi Masquef. L'objectiu és que tingui un ús més ampli i que les entitats també puguin dur-hi a terme les seves activitats.

Malgrat no tenir signat encara aquest acord, associacions i entitats figuerenques ja han utilitzat les instal·lacions per fer-hi alguns actes com ara l'associació de Comerç Figueres o el Cineclub Diòptria, enre d'altres. L'històric cinema rehabilitat es va inaugurar l'abril del 2018 amb l'estrena del film «Miss Dalí» i amb una participació municipal de 350.000?.