CUP i Compromís s'uneixen en una coalició d'esquerres per optar a l'alcaldia de Figueres

Les eleccions municipals a Figueres tindran una nova candidatura unitària formada per la coalició de cinc formacions d'esquerres: la CUP, Compromís d'Esquerres per Figueres (CExF), Som Alternativa, MES (Moviment d'Esquerres) i La Forja. La coalició es presentarà aquest divendres als mitjans de comunicació.

La iniciativa vol ser una candidatura d'esquerres, republicana i i sobiranista amb les polítiques socials com a pal de paller. El projecte s'emmiralla en les candidatures d'altres ciutats que van aconseguir fer-se amb l'alcaldia, com va succeïr a Barcelona amb Ada Colau, a Madrid amb Manuela Carmena o a Badalona amb Dolors Sabater.

A Girona s'ha impulsat un projecte similar integrat per la CUP, els comuns, MES i Pirates batejat amb el nom de Guanyem Girona que pretén optar a l'alcaldia de la capital.

La coalició de partits d'esquerra de Figueres, que es presentarà divendres al migdia, està impulsada per l'entorn sobiranista dels comuns i la CUP i vol bastir una candidatura per a les eleccions municipals del 2019 que pugui competir amb la del PDeCAT liderada per Jordi Masquef.

En la iniciativa conflueixen formacions independentistes, però també el sector sobiranista dels comuns a la ciutat representat per CExF es va presentar a les eleccions municipals del 2015 com a resultat de la coalisió entre ICV, Podem i EUiA.

De les cinc formacions que integren la candidatura, només la CUP i CExF tenen representació a l'Ajuntament. Segons fonts consultades encara no hi hauria acord sobre qui encapçalarà la formació i el cap de llista es decidirà a través d'un procés assembleari.