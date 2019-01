Guanyem Figueres es postula com «l´autèntica»alternativa d´esquerra

Neix Guanyem Figueres, la nova candidatura municipalista i unitària que es presenta com l'alternativa «real» de govern amb què espera aglutinar el vot d'esquerres. El projecte s'ha presentat aquest divendres al matí a la capital alt-empordanesa i està integrat per la CUP, Compromís d'Esquerres per Figueres (CExF), la Forja, Som Alternativa i MES.

La candidatura es defineix com «l'autèntica esquerra» i sorgeix amb la voluntat de presentar-se a les municipals del maig i «trencar» amb les polítiques dels governs de Santi Vila, Marta Felip i Jordi Masquef, tal com va explicar ahir el regidor i portaveu de la CUP, Toni Garcia. El projecte es postula amb l'objectiu de liderar un «nou espai d'acció política» i d'impulsar un projecte en «clau social, democràtic, popular i republicà». «No som cap coalició de partits», insisteix Garcia.

Guanyem Figueres es presenta amb una voluntat «trencadora i transformadora» per liderar un canvi en clau social a Figueres. El projecte ja compta amb un codi ètic en el qual es restringeix a una legislatura com a màxim la condició de regidor, la incompatibilitat amb la duplicitat de sous, limitar les retribucions dels càrrecs electes i que cap dels representants utilitzi el càrrec per impulsar la seva carrera política.

Entre els postulats, destaca la defensa de la municipalització dels Serveis Urbans i l'atenció a les persones de la tercera edat, una política urbanística al serveï dels veïns i fer de Figueres una ciutat accessible i habitable, segons va explicar Isabel Mateos de Som Alternativa.

El proper 8 de febrer es presentarà la candidatura a la ciutadania en una assemblea oberta a l'Auditori dels Caputxins a les vuit del vespre en la qual es validarà el manifest, el codi ètic i el procés de primàries obertes.

Els integrants de la llista electoral es decidiran a través d'un procés assembleari i de llistes obertes. «Els veïns s'hi podran inscriure per participar activament i formar part del cens d'electors», va explicar el portaveu de Compromís, Òscar Vergés.

La unió de les cinc formacions pretén sumar suficients vots per tenir una forta representació a l'Ajuntament de Figueres i aconseguir governar la ciutat. Tot i això, se n'han quedat fora ERC i el PSC perquè «no entren dins l'esquerra transformadora i radical», va subratllar el cupaire Toni Garcia. A més, les estructures dels «vells partits» dificulten, segons Guanyem Figueres, la «unitat de l'esquerra, transformar i avançar».

D'altra banda, l'independentisme de la CUP i la Forja queda diluït amb el sobiranisme de MES, Som Alternativa i Compromís, els quals insisteixen que això no serà un impediment per «lluitar els guanys socials», va dir Vergés.

El projecte s'emmiralla en les candidatures d'altres ciutats que van aconseguir fer-se amb l'alcaldia, com va succeïr a Badalona amb Dolors Sabater.

A la capital de la província la CUP i l'entorn sobiranista dels comuns ha impulsat Guanyem Girona amb aquests mateixos objectius que la candidatura figuerenca.

En tots dos casos, el manifest aposta per avantposar els drets socials i reactivar l'economia posant els veïns a l'epicentre.