La jutgessa de pau de Roses serà la número dos d'ERC a les municipals

Esther Bonaterra ha rebut el suport de la militància de la secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya a Roses, i serà la número 2 a les pròximes eleccions municipals. L'actual jutgessa de pau de Roses, acompanyarà a Joan Plana i formarà part de la llista d'ERC que serà cremallera, alternant homes i dones i totalment paritària.

L'alcaldable d'ERC Joan Plana ha explicat que Bonaterra "és la peça que li faltava al projecte republicà per ser més fort i arribar al màxim de gent possible". Després de l'elecció, Bonaterra ha manifestat que "des del consistori hem de recuperar l'ambició i revertir la desafecció de la ciutadania, per això hem de representar a tots els nostres conciutadans, vinguin d'on vinguin, siguin com siguin i pensin com pensin" i ha afegit que "junts tenim la capacitat i el coneixement de dur Roses allà on volem que estigui".

Esther Bonaterra, nascuda l'any 1962, treballa actualment com a comercial del diari El Punt-Avui, té experiència en diferents empreses del sector immobiliari i ha estat jutgessa de pau a Roses des del 2017, càrrec al qual ha renunciat per formar part de la llista d'ERC-Ara Roses.