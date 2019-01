Bàscara i Garrigàs alerten els veïns d'una onada de robatoris

L'Ajuntament de Bàscara ha posat en alerta els veïns per una onada de robatoris la darrera setmana. L'equip de govern demana que prenguin mesures i si veuen algun vehicle sospitós agafin les dades de la matrícula perquè des del consistori es donarà avís als Mossos d'Esquadra.

L'Ajuntament té constància que almenys s'ha entrat a robar en cinc habitatges. Els lladres creuen que podrien vigilar o estar informats per alguna persona dels moviments dels veïns perquè entren de dia i just a les hores en què no hi ha ningú a l'habitatge.

Demanen a tothom que estiguin atents, que tanquin bé portes i finestres i si veuen alguna persona sospistosa o algun vehicle es posin en contacte amb l'Ajuntament per facilitar-los les dades.

«No us fieu de ningú, el fet que no trobin ningú a les cases fa sospistar que algú podria avisar els lladres d'on i quan entrar».

Els habitatges que haurien patit els robatoris no s'ubiquen en urbanitzacions aïllades sinó en ple nucli urbà, segons ha explicat l'alcalde Narcís Saurina, i els lladres s'haurien endut tot tipus de pertinences i diners en metàl·lic.

El primer dels cinc robatoris es va produir en cap de setmana, relata el batlle, mentre que la resta van tenir lloc entre setmana. Saurina insisteix en la necessitat de denunciar però lamenta que en molts casos els afectats no presenten denúncia als Mossos d'Esquadra, la qual cosa en dificulta la investigació.