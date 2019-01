El Grup Iris dona una setantena de coixins per a pacients de càncer de mama

La Fundació Salut Empordà ha rebut una donació d'una setantena de coixins terapèutics del Grup Iris. Es tracta d'un material molt útil en el procés postoperatori de les dones que han estat sotmeses a una mastectomia com a conseqüència d'un càncer de mama.

Els coixins tenen forma de cor i, precisament, gràcies a aquesta figura, ajuden a alleujar els efectes secundaris de la intervenció quirúrgica. Quan es posen a sota l'aixella, mantenen el braç lleugerament elevat. Això, d'una banda evita el contacte amb la cicatriu, reduint els dolors i les molèsties originats per la cirurgia. I de l'altra, facilita una millor posició de l'espatlla prevenint possibles complicacions com són la capsulitis i el limfedema. Aquests coixins són elaborats a mà per membres i col·laboradores del Grup Iris.