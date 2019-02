McDonald's obrirà un establiment a la zona industrial i comercial de l'Escala

L'Escala tindrà en uns mesos un establiment McDonald's. S'està construint un local al polígon Els Recs, a l'entrada de la població venint per la C-31 des de Bellcaire d'Empordà. A la zona hi ha diversos negocis i l'Ajuntament intenta des de fa uns anys impulsar la venda de parcel·les.

És el segon negoci de menjar ràpid que s'instal·larà en poc temps després de l'obertura d'un Burguer King a l'entrada sud venint des de Figueres.

Les màquines estan començant a moure els terrenys propers a la carretera. S'espera que l'obra duri unes setmanes i que pugui estar obert per Setmana Santa.

És el primer negoci de restauració que s'obre al polígon industrial que es va començar a desenvolupar fa uns anys. Actualment hi ha un supermercat Aldi, un establiment de coses de la llar JYSK, una nàutica, la benzinera i naus industrials. També s'hi situa la deixalleria municipal i una de les principals anxoveres de la població.

Però al polígon també hi ha nombroses parcel·les que estan a la venda des de fa molts anys. Per això l'any passat, a petició dels propietaris l'Ajuntament va tramitar una modificació del planejament per incloure en un sector proper a la carretera nous usos, entre ells, l'hoteler. L'objectiu és que acabi de desenvolupar-se amb una oferta més atractiva per al comprador.

La població ha atret en els darrers anys alguns negocis, grans superfícies, que han optat per situar-se a les entrades de la població per la C-31 per on hi ha un gran pas de vehicles.