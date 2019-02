A judici per intentar passar drogues a la presó dins de la seva roba interior

La secció tercera de l'Audiència de Girona jutjarà el pròxim 27 de febrer una dona que va intentar introduir drogues a la presó de Figueres dins de la seva roba interior. Els fets van succeir el 16 d'octubre de 2016, quan l'acusada va acudir al centre penitenciari del Puig de les Basses per mantenir una visita amb la seva filla.

Mentre la processada estava esperant a la sala, els Mossos d'Esquadra la van requerir per fer-li el pertinent registre. Va ser llavors, quan una de les agents del cos –durant aquesta inspecció corporal– li va localitzar dues bossetes amb droga a l'alçada de les calces. En una d'elles va trobar 0,85 grams de cocaïna i a la segona 11,76 grams d'haixix. Tal com sostenen els escrits de la fiscalia, tot apunta que l'acusada tenia la intenció «d'entregar la mercaderia a la seva filla», perquè aquesta la pogués vendre posteriorment a la mateixa presó per obtenir-ne benefici. El ministeri fiscal l'acusa d'un delicte de tràfic de drogues i li demana una pena de quatre anys i mig de presó, així com una multa de 380 euros. També li demana fer-se càrrec de les costes processals i demana que la droga intervinguda sigui destruïda. L'encausada no disposa d'antecedents penals anteriors.