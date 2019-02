El PSC Figueres inicia la precampanya i es postula per «ordenar» la ciutat

El PSC de Figueres va encetar ahir la precampanya a les eleccions municipals amb la presentació del lema «Cal un canvi. Ara toca posar ordre». La llista la tornarà a encapçalar l'actual portaveu dels socialistes a la ciutat, Pere Casellas.

L'objectiu del PSC figuerenc és el de «posar ordre al desordre que ens deixen Santi Vila, Marta Felip i Jordi Masquef» a la ciutat. Per a Casellas són prioritàries la seguretat ciutadana, la mobilitat i l'aparcament, els serveis socials i la neteja dels carrers. «Aquests aspectes hauran de ser prioritaris en el primer any de mandat», subratlla el candidat. «No podem seguir tallant i canviant les direccions de carrers perquè perjudica el comerç i cal tenir resolt d'una vegada el contracte d'escombraries», va etzibar.

La presentació de lema de precampanya es va fer al carrer Moreria, una zona on diversos establiments han patit robatoris. La tria del lloc no va ser casual, sinó que es va escollir aquest escenari per defensar la seva aposta de la necessitat d'un canvi de govern a Figueres.

La candidatura es presentarà el proper 28 de febrer i, malgrat que no s'ha anunciat l'ordre dels integrants de la llista, Casellas ja ha avançat que comptarà amb el seu actual equip. «És una llista amb clara continuïtat i vol reivindicar que nosaltres teníem raó», va subratllar el candidat.