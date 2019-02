Esquerra de l'Escala vol impulsar un nou punt lila al municipi

ERC de l'Escala vol impulsar un nou punt lila al municipi, en constatar que «els casos de violència de gènere i agressions sexuals no s'aturen». «La nostra societat pateix un problema molt greu en aquest sentit i des d'ERC l'Escala estem preocupats per la resposta de les administracions en aquest sentit», assenyalen.

Per això, consideren «absolutament necessari» impulsar la posada en funcionament d'un punt lila, per tal que es converteixi en «la punta de l'iceberg per fer acompanyament a les dones i també al col·lectiu LGTBI que ho necessiti, víctimes d'agressions, de violència o de qualsevol situació d'indefensió». Els republicans consideren que un «punt lila de quilòmetre zero» seria «una gran eina per combatre aquest tipus de comportaments sexistes i acompanyar tots aquells que ho necessitin» fins a les administracions i eines que existeixen a nivell comarcal i provincial.

Segons la proposta d'ERC, el punt lila hauria de tenir personal format que fes la primera atenció en cas de necessitat. «Caldria que informés i acompanyés les víctimes cap a l'administració corresponent i sobretot que portés a terme accions d'informació, educació i conscienciació en ocasions puntuals com el carnaval, les barraques, els concerts, la Cursa de la Dona... i tots aquells esdeveniments on es consideri idoni», assenyalen. D'altra banda, també proposen que es puguin organitzar xerrades a l'Esbotzada i a l'institut del municipi, per exemple.