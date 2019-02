Detingut un conductor begut, que circulava sense permís i que ha ferit quatre policies a Figueres

La Guàrdia Urbana de Figueres ha detingut aquest dissabte un conductor de 19 anys que circulava sense permís, begut i que al fugir ha ferit quatre agents. Com a conseqüència dels cops dos dels policies han hagut de demanar la baixa després de ser atesos. Tot plegat ha passat pels volts de les quatre de la matinada d'aquest dissabte al carrer Mestre Falla de la capital alt-empordanesa. El jove, que conduïa amb una taxa d'alcohol superior a 0,60 mil·ligrams per litre, s'ha intentat escapar d'un control proper a la Plaça del Sol, en una zona d'oci nocturn on hi ha diversos bars. Al veure les intencions del jove, els agents l'han perseguit. Durant la fugida, l'arrestat ha colpejat i fet malbé dos cotxes patrulles i set vehicles més aparcats a la zona.

Al final, els policies han pogut aturar el conductor, de nacionalitat colombiana, al carrer Avinyonet de Figueres, uns metres més enllà de la zona on hi havia el control policial. El jove ha quedat detingut per diversos delictes contra la seguretat del trànsit. Després d'una valoració mèdica, quatre agents han necessitat assistència i dos d'ells han hagut de demanar la baixa.