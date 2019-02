Aboquen restes de plantacions de marihuana per Figueres

Desenes de bosses d'escombraries plenes de restes de plantacions de marihuana ocupen alguns punts de Figueres. Des de fa uns mesos, han aparegut pels voltants d'espais com el Castell de Sant Ferran o a sota els ponts de l'N-II que voreja la ciutat. Es tracta d'un problema que des de l'Ajuntament reconeixen i que han intentat combatre instal·lant pedres de grans dimensions, els coneguts New Jersey, per tal de dissuadir aquells que les aboquen. De moment, la proposta del consistori passa per instal·lar grans pedres d'obra per tal d'ocupar la zona abans que s'hi tirin les restes.