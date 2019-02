Prova pilot en la pesca de peixos de roca a cap de Creus per reduir l'impacte

Substituir el tresmall per les nanses per a pescar peixos de roca. És una prova que s'està portant a terme a Port de la Selva i Cadaqués per reduir l'impacte de l'activitat al fons marí.

Durant l'estudi també s'ha detectat per primer cop a les costes espanyoles, una gorgònia endèmica de la Mediterrània, Spinimuricea klaverenii.

El projecte és el MITICAP que desenvolupa l'Institut de Ciències del Mar (ICM) del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i la Fundació Biodiversitat.

L'objectiu és adequar les activitats de pesca artesanal a la zona del cap de Creus per millorar la conservació dels fons marins de la plataforma continental.

S'ha treballat amb els pescadors artesanals per millorar les arts de pesca, per reduir el seu impacte i la pesca accidental i els descarts que afecten les comunitats biològiques del fons (comunitats bentòniques).

Segons el CSIC, dels tres arts de pesca utilitzats, la nansa per a la pesca de pop, les soltes per a la pesca de peixos de fons i el tresmall per a la pesca de llagosta i peixos de roca, "és aquest últim el que causa un major impacte sobre les comunitats bentòniques, segons s'ha pogut esbrinar en el projecte".

Per això, s'ha provat experimentalment la pesca amb nansa com una alternativa al tresmall.

De moment no ha estat del tot satisfactori el resultat. Segons expliquen, només s'han pescat exemplars juvenils de llamàntol.

Ara s'estan fent modificacions a les nanses per intentar millorar el resultat de pesca i que sigui una alternativa. D'aquesta manera es podria reduir l'impacte d'aquest art sobre les comunitats de fons.

La pesca amb tresmall consisteix a col·locar tres malles que amb un sistema de ploms al fons i boies a la part superior queden verticals. Queda una mena de bossa on s'enganxa el peix.

De nanses n'hi ha de diferents tipus. Però el sistema sempre és el mateix. El peix entra a l'interior d'un recipient atret per l'esquer però no en pot sortir.

Les soltes també es un sistema per atrapar els peixos amb una xarxa.

S'han analitzat un fons d'uns cent metres de profunditat.