El PSC presenta 30 propostes per millorar la seguretat i el civisme de Figueres

El PSC ha presentat aquest matí 30 propostes per a millorar les condicions de seguretat i la lluita contra l'incivisme a Figueres. Les mesures, que els socialistes volen implantar en el proper mandat, volen "revertir l'actual desori en què troba la ciutat personificat en ocupacions, talls de llum, robatoris i tràfic de substàncies". Les solucions són de caire politic, policial, social i de manteniment urbà.

El portaveu dels socialistes a l'Ajuntament, Pere Casellas, defensa la necessitat de dividir la ciutat en barris o districtes per tal d'identificar les problemàtiques de seguretat. Per Casellas, l'alcalde ha d'exercir les competències de seguretat i s'ha de convocar semsestralment la Junta de seguretat local. També proposa una unitat canina per la Guàrdia Urbana, la creació de la figura de vigilant nocturn, una unitat contra el frau elèctric i les ocupacions i la implementació d'aplicacions d'avís d'incivisme i de relació directe entre els regidors i els veïns.

"Amb l'increment de les policies no se solucionaran els problemes de la ciutat, la problemàtica és molt més gran i requereix d'un seguit de mesures polítiques, socials i urbanístiques, sobretot a les zones més castigades com la zona oest i el centre sud de la Rambla", insisteix el regidor.

En l'àmbit social, el PSC vol crear una agència de desenvolupament social i urbanístic que superi les actuals estructures "obsoletes" de l'ajuntament així com l'establiment d'una unitat de suport a toxicòmans per combatre la "xacra" de les drogues, subratlla Casellas.