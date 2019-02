Troben nous cultius de marihuana en dues cases del Culubret de Figueres

Tècnics de la companyia Endesa amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra han portat a terme una actuació al barri del Culubret de Figueres on s'han detectat dos nous cultius de marihuana. Una jove francesa de 21 anys ha estat detinguda. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.

L'operatiu es va portar a terme ahir al matí en dos habitatges al carrer Josep Bonaterra,44 i Maria Llavanera 24. Al primer es van localitzar 333 plantes de marihuana i tres habitacions amb les instal·lacions preparades per cultivar-ne. Van detenir una ciutadana francesa de 21 anys veïna de l'habitatge.

Al carrer Maria Llavanera van localitzar en dues habitacions 59 i 60 plantes. Les instal·lacions també estaven preparades per al cultiu.

Els tècnics de la companyia Endesa van comprovar que les instal·lacions elèctriques estaven manipulades i es va procedir al sanejament. A l'interior de les cases van trobar posteriorment les plantacions de marihuana.

La detenció i troballa de nous cultius es produeix un dia després que arran d'un incendi trobessin almenys tres pisos al mateix edifici on es cultivava marihuana.

El foc es va produir als habitatges sindicals del barri de Sant Joan, just a la l'altra banda de la carretera de Llers on se situa el Culubret. Els dos barris estan al sector oest de Figueres on existeix una gran problemàtica pels cultius de marihuana i el frau elèctric.

Segons Mossos, es continuen investigant les causes del'incendi que es van produir en un pis de l'edifici. En entrar al bloc van trobar els diversos cultius.