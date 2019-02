Figueres ultima l'ampliació de la zona turística fins a Vilatenim

L'ampliació de la zona turística de Figueres fins a Vilatenim podria fer-se efectiva aquest estiu, segons preveu l'Ajuntament. D'aquesta manera, es donaria resposta a la vintena de comerços ubicats a banda i banda de la C-260 desdoblada i podrien captar clientela en diumenges i festius.

El consistori feia mesos que estava pendent de rebre l'informe de l'associació Comerç Figueres per tal de completar la petició al Departament de Comerç de la Generalitat, i finalment el regidor de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme ha aconseguit desencallar-ho.

L'informe dels comerciants ha donat el vistiplau a la sol·licitud per a l'ampliació de la zona turística fins a Vilatenim, però l'associació i la regidoria han arribat a un acord per tal de promoure accions entre el centre i Vilatenim per tal de generar sinergies. «Hem acordat impulsar accions conjuntes i dinamitzadores que permetin que el flux de clientela en diumenges i festius també es traslladi al centre», explica Toro. «L'ampliació de la zona turística fins a Vilatenim ha de ser un atractiu més per a la ciutat», afegeix el regidor.

Un cop entregat l'informe, la petició ara hauria de ser validada pel ple, segons explica el regidor, i tot seguit es podria trametre a Comerç. De fet, Toro assegura que el plec ja ha passat per comissió, el pas previ abans de la sessió plenària. Així, el regidor assenyala que es podria incloure en la propera sessió del mes de març.

«Insistirem amb el Departament de Comerç perquè emetin la resolució en un màxim de dos mesos», subratlla Toro. D'aquesta manera, si la resolució arribés a temps, els comerços de Vilatenim podrien obrir els festius de Setmana Santa, que enguany se celebra entre el 14 i el 22 d'abril.

L'ampliació de la zona turística inclourà l'eix Vilallonga, amb què es preveu també revitalitzar tot aquest sector a l'altre costat de les vies del tren. La liberalització dels horaris permetrà l'aprofitament dels milers de persones que transiten per l'eix, sobretot a l'estiu.



Impuls comercial

El desdoblament de la C-260 ha permès impulsar comercialment la zona de Vilatenim i en els darrers mesos s'hi han traslladat diverses empreses. L'empresa de productes de la llar GiFi es va traslladar de la nau que ocupava a la carretera d'Olot –encara en trama urbana– en un nou punt de venda amb més superfícies; Leroy Merlin hi ha obert la primera botiga de la demarcació i l'empresa de restauració Viena també s'hi ha establert. A més, darrerament, la botiga de roba Lucky Wear –fins ara a l'avinguda Salvador Dalí– també s'hi ha traslladat. Així, continua l'impuls del polígon i la seva consolidació comercial.

Figueres va aconseguir la denominació de municipi turístic l'1 de juliol del 2012. Aleshores l'Ajuntament va dur la propsota al ple i un cop aprovada es va traslladar la petició formalment a la Generalitat. Els comerços ubicats al centre històric poden obrir tant diumenges com festius, des del diumenge de Rams fins al 31 de desembre, amb l'excepció del dia de Nadal i l'1 de gener.