Mobilització a Roses per un veí que surt al carrer donant cops amb una destral

Un veí de Roses va obligar dimarts a la tarda a mobilitzar la policia local, els Mossos d'Esquadra i el Servei d'Emergències Mèdiques després que aparegués al carrer amb una destral donant cops al mobiliari i més tard des del balcó de casa amenacés de llançar una bombona de butà. La policia el va aconseguir calmar al cap d'una hora i després de generar molta expectació.

Tres patrulles de la Policia Local i Mossos es van desplaçar a l'avinguda Pau Casals pels volts de les cinc de la tarda on l'home havia sortit al carrer cridant amb la destral a la mà. En arribar ja es trobava al seu domicili però des de la terrassa amenaçava de llançar la bombona, segons fonts municipals. A la zona s'hi havien aplegat nombrosos curiosos. Els agents van fer abandonar el lloc als vianants i curiosos per tal d'intentar calmar l'home, que tenia símptomes d'anar begut. L'home, a qui es va identificar i que no és la primera vegada que genera aldarulls, manifestava que havia perdut el gos i una vegada recuperat i calmat van poder marxar del lloc.