El Festival Còmic tanca a Figueres cobrint un 95% de l'aforament dels espais

El Festival Còmic de Figueres ha tancat després de quatre dies cobrint el 95% d'ocupació dels aforaments dels diferents espais, tant els gratuïts com els de pagament. Segons l'organtizació, és l'edició que ha registrat més públic, de les dotze celebrades fins al moment. Prop de vuit mil persones es calcula que hauran passat aquest any pels espectacles.

El codirector del festival Agustíc Custey remarca que el públic ha respost. «Vam demanar als espectadors que es refiessin de nosaltres i ho han fet. S'han atrevit a veure coses noves, espectacles internacionals que no coneixien i el resultat ha estat molt satisfactori, ja que tothom ha quedat content amb la qualitat de tots els espectacles».

El públic ha avalat també amb molt bona acceptació, expliquen, la proposta d'un dels nous espais, en la franja de programació de tarda a La Cate, «per l'autenticitat dels espectacles internacionals que s'hi han programat i que els espectadors han pogut descobrir».



Cartell de complet

L'organització del festival ha aconseguit penjar el cartell d'entrades exhaurides en algunes de les actuacions com la cloenda amb el Mag Lari i l'espectacle Mad office dels neozelandesos Trygve Wakenshaw i Barnie Duncan, que han sorprès enormement amb el seu humor absurd i hilarant.

La ciutat s'ha bolcat en participació i ha seguit fent confiança omplint el teatre El Jardí, l'espai Interfren Citroën i La Cate, així com els carrers de la ciutat i altres espais per aplaudir la varietat de propostes d'humor que s'hi han programat aquest any.

«Tanquem la dotzena edició molt satisfets i contents per l'alta participació del públic en totes les activitats. I Figueres molt més optimista! Amb una proposta que transcendeix la ciutat, i es transforma en una proposta de país. Tanquem el festival enfortits de cara a la propera edició, que serà tant o més completa», conclou el codirector del festival Xavier Valentí.

El festival centrat en l'humor és un dels grans esdeveniments culturals que tenen lloc a la ciutat al costat d'altres com el Festival Acústica o el festival de dansa Agitart.