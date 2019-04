Accident mortal a la N-II a Bàscara

Per causes que encara s'estan investigant, una furgoneta ha sortit de la via i el conductor del vehicle, J.T.P., de 62 anys i veí de de Sant Feliu de Buixalleu, ha mort. Arran de la incidència, s'han activat cinc patrulles del cos dels Mossos d'Esquadra, sis dotacions dels Bombers de la Generalitat, i l'helicòpter i una ambulància del SEM (Sistema d'Emergències Mèdiques). Quant a l'afectació viària, s'ha circulat amb pas alternatiu en el tram del sinistre fins a les 20.19 h aproximadament. Hi ha hagut aturades de mig quilòmetre en els dos sentits. Una persona ha mort aquesta tarda en un accident de trànsit a l'N-II. Segons informa el Servei Català de Trànsit el sinistre s'ha produït al punt quilomètric 738 de la carretera a l'altura de Bàscara (Alt Empordà). Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 18.03 h. Una persona ha mort aquesta tarda en un accident de trànsit a l'N-II. Segons informa el Servei Català de Trànsit el sinistre s'ha produït al punt quilomètric 738 de la carretera a l'altura de Bàscara (Alt Empordà). Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 18.03 h.

En el que portem de 2019, deu persones han perdut la vida víctimes d'accidents de trànsit a les comarques gironines.