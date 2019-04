Tots els actes de les Fires i Festes de la Santa Creu el dimarts 30

Jornada de Portes Obertes

De 10.00 a 18.00 h, Residència i centre de dia Els Arcs

Organitza: Fundación Salud y Comunidad

Sardanes

12.00 h, Plaça de l'Ajuntament

Amb l'Orquestra Internacional Selvatana.

Espectacle Infantil

17.00 h, Plaça de Josep Pla

We-ding! , Cia. Los Moñekos. Dansa, teatre i humor es barregen en un espectacle de carrer que no deixarà ningú indiferent. Sobretot, no us oblideu de portar l'arròs!

Organitza: Figueres a Escena / Ajuntament de Figueres

Judo Infantil

De 17.30 a 19.30 h, Gimnàs Savas (c. Joan Reglà, 5)

Classes obertes de judo infantil. De 17.30 a 18.30 h, de 4 a 6 anys, i de 18.30 a 19.30 h, de 7 a 10 anys.

Inscripcions gratuïtes al tel. 972 501 775

Organitza: Gimnàs Savas

Inauguració de la mostra d'Art Floral

18.00 h, Casino Menestral Figuerenc

Organitzen: Gremi de Floristes de Figueres i Comarca i Ajuntament de Figueres

Concert

18.30 h, Sala La Cate

Concert a càrrec dels professors de l'Escola de Música del Casino Menestral Figuerenc.

Cal recollir les invitacions a la consergeria del Casino Menestral Figuerenc.

Organitza: Casino Menestral Figuerenc

Inauguració Exposicions

19.00 h, Calçats Roig i Orígens (Rambla, 1)

«150 anys pas a pas. Un viatge a través de bosses comercials, anuncis i publicitat»

Organitza: Calçats Roig i Orígens

19.00 h, Locals de la parròquia de Sant Pere

59a Mostra Filatèlica «El centenari de la Unió Esportiva Figueres»

Organitza: Casino Menestral Figuerenc

Concert i ball

19.00 h, Envelat plaça de Catalunya

Amb l'Orquestra Internacional Selvatana.

Tots dansen

20.30 h, Teatre Municipal el Jardí

Som el que som és el clam unànime dels joves a l'escenari. Amb la participació dels instituts Alexandre Deulofeu i Ramon Muntaner, de Figueres, i Illa de Rodes, de Roses.

Entrada gratuïta

Organitzen: Figueres a Escena / Ajuntament de Figueres, AGITART, Xarxa Transversal i Mercat de les Flors

Projecció

20.30 h, Cinemes Las Vegas

The One Project (Restos de cosas + The Missing Part). Amb la presència del director del documental, Salvador Sunyer, i del protagonista, l'artista visual i creador de teatre d'objectes Xavier Bobés.

Organitza: Cineclub Diòptria, amb la col·laboració de Figueres a Escena / Ajuntament de Figueres

XX Encesa Solidària

21.00 h, Parròquia de la Immaculada

Pregó, encesa de llantions i actuacions musicals a càrrec de l'alumnat de La Salle Figueres, a benefici de l'ONG PROIDE.

Organitza: La Salle Figueres

Caseta de la Casa Cultural d'Andalusia de l'Alt Empordà

20.00 h Actuació del grup de dansa urbana de l'Escola Marta Coll, de Figueres

21.00 h Actuació dels alumnes de l'Escola de Dansa i Música Pilar Sánchez, de Figueres

22.30 h Concert del cantant El Peseta

A continuació, música amb DJ Alain de l'entitat

Embarraca't

A partir de les 23.00 h

MARUJA LIMÓN

El quintet femení de Barcelona Maruja Limón presenta el seu primer disc Más de tí que combina el flamenc amb els ritmes llatins, la música mediterrània i el pop. Lletres amb esperit positiu inspirades en les seves experiències personals.

ORQUESTRA MARIBEL

Les versions de l'Orquestra Maribel són garantia de festa. Ritmo de la noche, Bailando, Salta, Para no verte más i altres èxits que es deixen cantar bé faran que l'Embarraca't no pari de ballar. Van començar aquesta aventura mig de broma l'any 2012 i s'han convertit en un dels grups més sol·licitats a les festes majors del país.