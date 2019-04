El comerç planteja com a urgent resoldre la problemàtica del «top manta» a Roses

Resoldre amb «urgència» la problemàtica del «top manta» a Roses i la concentració en un mateix sector dels negocis que treballen tot l'any són dues de les qüestions que es van posar sobre la taula ahir en una jornada organitzada aquesta setmana conjuntament per Shopping Roses i l'Estació Nàutica Roses-Cap de Creus. Una vegada debatuts diferents temes ara es treballarà per decidir quines accions s'han d'emprendre. El comerç aposta per impulsar un pla estratègic per dinamitzar el sector.

La problemàtica del venda ambulant il·legal com a competència deslleial, sobretot a Santa Margarida, és un tema que s'arrossega des de fa molts anys i no és exclusiu de Roses. Però en aquesta població on es concentren a centenars al llarg passeig de més d'un quilòmetre preocupat al sector comercial, no només de Santa Margarida.

«És un dels problemes turístics més importants que té Roses i que cal resoldre amb urgència», va assegurar el president de l'Estació Nàutica Roses-Cap de Creus i de Shopping Roses, Miquel Gotanegra, durant la jornada. Gotanegra és coneixedor de la realitat de la població des de la seva vessant d'empresari vinculat al món del turisme i la restauració però també ha estat durant anys regidor a l'Ajuntament.

Les jornades van comptar amb tres ponents amb una llarga trajectòria i de referència: Salvador Giraut, de Platja d'Aro; i Josep Fajol i Miquel Roig de Figueres, aquest últim amb establiments també a Cadaqués.

L'objectiu és reflexionar sobre el sector i proposar línies d'actuació futures, s'emmarca en les accions que estan duent a terme les dues entitats per debatre sobre el model comercial i turístic de la població al segle XXI.

El «top manta» es considera una de les problemàtiques a resoldre però també es van posar sobre la taula altres qüestions relacionades amb el comerç.

En línies generals es va plantejar que els comerciants de Roses tenen clar que el full de ruta del sector ha de passar per potenciar l'especialització i diferenciació dels establiments i el tracte personalitzat amb el client com a valor afegit; per fer pinya i reforçar l'associació per continuar fent de lobby ; i, sobretot, per sumar amb l'administració per dur a terme accions conjuntes de promoció més eficaces i per dissenyar polítiques per fer més competitiu el sector.

Altres propostes concretes van ser generar àmplies zones d'aparcament i ser flexibles en els horaris per adaptar-se a les necessitats del client. En aquest sentit Giraut va explicar que les estadístiques indiquen que les vendes pugen un 10% de mitjana en els establiments que obren al migdia.



Concentrar el comerç

En el cas de zones turístiques com Roses els ponents van apostar per concentrar en una àrea els comerços que obren tot l'any per dinamitzar el sector.

Amb els resultats s'elaboraran unes conclusions i es presentaran les accions que es proposen.

Les jornades que s'han fet fins ara s'han centrat a debatre sobre el model turístic de Roses al segle XXI, la gastronomia, la mobilitat turística, l'allotjament turístic i les activitats d'oci i natura.

Els empresaris de Roses volen fer un pas endavant per a la millora de la qualitat turística i perquè el municipi segueixi sent capdavanter.