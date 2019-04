Els Bombers mostren el parc després de la recent remodelació

Els Bombers de Figueres van obrir ahir al públic un any més l'equipament en unes jornades de portes obertes per les Fires i Festes de la Santa Creu. Desenes de persones van aprofitar per visitar les instal·lacions. Els Bombers van organitzar diferents activitats com baixada en tirolina, demostracions de com apagar el foc d'una paella o com excarceren una persona que ha patit un accident de trànsit i ha quedat atrapada. En la jornada hi van participar Bombers i altres cossos com Agents Rurals, SEM i Policia Local.