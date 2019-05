Tots els actes de les Fires i Festes de la Santa Creu el divendres 3

Sortida Matinal Ornitològica

8.00 h, La Cate (lloc de trobada)

Coneix els ocells més comuns a Figueres i rodalia, a càrrec de l'ornitòleg Joan Ventura.

Organitza: Grup Natura de la IAEDEN- Salvem l'Empordà

Concurs de Creus de Maig

9.00 h, En diversos indrets de la ciutat

Al llarg de tot el dia, dos trens turístics, amb sortida i arribada a la Rambla, recorreran els espais on són exposades les creus.

Organitza: Ajuntament de Figueres, amb la participació de les associacions de la ciutat

matinal de Futbol Benjamí

9.00 h, Estadi Municipal de Figueres (Vilatenim)

Jornada esportiva amb els equips de futbol 7 de Figueres de la categoria benjamí.

Organitza: Ajuntament de Figueres

39a Fira del Llibre Vell i d'ocasió

De 9.00 a 20.00 h, Plaça de Catalunya

Organitza: Casino Menestral Figuerenc

Jornada de Portes Obertes

De 10.00 a 18.30 h, Museu del Joguet de Catalunya

Visita el Museu del Joguet! Accés gratuït al Museu per a tots els figuerencs i figuerenques. Caldrà acreditar documentalment que s'ha nascut, es viu, s'estudia o es treballa a Figueres.

Organitza: Museu del Joguet de Catalunya

D'11.00 a 14.00 h, Museu de l'Empordà

Accés gratuït al Museu de l'Empordà.

Organitza: Museu de l'Empordà

Visita Guiada al «Piribus»

11.00, 16.00 i 18.00 h, Carrer Àurea de Sarrà

Visita guiada al «Piribus. ADN Pirineus» Exposició itinerant dins d'un autobús. Projecte que posa en valor el patrimoni del Pirineu.

Organitza: Ajuntament de Figueres, amb el suport de la Generalitat de Catalunya

Visita guiada al Castell de Sant Ferran

11.00, 12.00, 13.00 i 16.00 h, Porta d'entrada a la fortalesa

Visites gratuïtes al castell de Sant Ferran

Organitza: Consorci Castell de Sant Ferran

Espectacle Infantil

D'11.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h, Plaça de Josep Pla

Un teatre al jardí, Cia. Minimons. Instal·lació infantil que utilitza el format de recorregut on les famílies seran les protagonistes de l'experiència.

Organitza: Figueres a Escena / Ajuntament de Figueres

Ofici de Festa Major

11.00 h, Església de Sant Pere

Ofici solemne i exaltació de la Santa Creu.

Pilar Colla Castellera

12.00 h, Plaça de l'Església de Sant Pere

Pilar caminant des de l'església de Sant Pere fins a la plaça de l'Ajuntament.

Organitza: Colla Castellera de Figueres

Presentació

12.00 h, Museu del Joguet de Catalunya

Presentació de l'obra original d'Enric Bardera, en la qual hi ha els retrats dels pares de Don Osito Marquina, un dels joguets més destacats del Museu.

Organitza: Museu del Joguet de Catalunya - Figueres

Visita Guiada

12.00 h, Museu de l'Empordà

«El país dels cuiners. De Ca la Teta a elBulli», a càrrec dels comissaris de la mostra.

Organitza: Museu de l'Empordà

Sardanes

12.30 h, Plaça de l'Ajuntament

Amb la cobla La Nova Blanes Orquestra.

Pregó de la Fira del Llibre Vell i d'Ocasió

13.00 h, Plaça de Catalunya

A càrrec del periodista i escriptor Jair Domínguez.

Organitza: Casino Menestral Figuerenc

Premis Creus de Maig

18.00 h, Saló de plens de l'Ajuntament de Figueres

Lliurament de premis del Concurs de Creus.

Concert, Proclamació del Pubillatge de Figueres 2019 i ball

18.00 h, Envelat plaça de Catalunya

Concert amb la cobla La Nova Blanes Orquestra, i proclamació de l'hereu i la pubilla de Figueres.

Organitzen: Pubillatge de Figueres / Ajuntament de Figueres

Teatre

21.00 h, Teatre Municipal el Jardí

Escape Show, d'Ivan Tapia. El primer Room Scape portat al teatre.

Organitza: Figueres a Escena / Ajuntament de Figueres

Embarraca't

A partir de les 23.00 h

SERIAL KILLERZ

La combinació de punxadiscos i bateria dels Serial Killerz és sinònim de pura adrenalina. El seu repertori agafa una dimensió molt poderosa quan els tambors de Jonathan Arriola se sobreposen a les cançons seleccionades pel DJ Joe Cabana. Ramones, AC/DC, Bloc Party poden conviure amb la música electrònica a tot volum.

DOCTOR PRATS

«Avui lluny és més a prop» és el títol de la gira de Doctor Prats, que farà que l'Embarraca't de Figueres es deixi la veu amb cançons com Ara, Caminem lluny o Les nits no moren mai. Des de l'any 2015, quan es van estrenar amb Patates amb peix, han fet centenars concerts molt engrescadors amb la seva fusió d'estils. Una nit per pintar-se la cara i saltar sense parar.

Caseta de la Casa Cultural d'Andalusia de l'Alt Empordà

19.30 h Actuació dels alumnes de LaBlue centre de dansa de Figueres, de Juanjo

Pérez

21.00 h Actuació dels alumnes del grup Step Dance, de Lluïsa Llamas

22.30 h Concert del cantant Jorge Duque

A continuació, música amb DJ Alain de l'entitat