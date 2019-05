Visita a les entranyes de Figueres des de la Rambla

Visitar Figueres des del subsol és poc habitual. Ahir un grup d'una quarantena de persones va poder contemplar la ciutat des de la Riera Galligans en la visita guiada organitzada per les Fires i Festes de la Santa Creu.

L'actual arquitecte municipal, Joan Falguera, va ser l'encarregat de guiar per la història d'aquest espai subterrani, la Riera Galligans que passa coberta per bona part de la ciutat. Un dels punts és la Rambla. Això fa que en aquest punt hi hagi els fonaments, per exemple, de l'escultura de Narcís Monturiol a la part baixa. A tocar va ser on el 2014 a conseqüència d'unes pluges es va crear un esvoranc que la va deixar al descobert. La visita «Descobreix Figueres» es va portar a terme en dues sessions.