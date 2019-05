Els Gegants prenen els carrers del centre de Figueres

Gegants, gegantons, bestiari i tota mena de figures populars vingudes d'arreu de Catalunya van recórrer ahir els carrers del centre de Figueres en la tradicional trobada gegantera. L'activitat marca la recta final de les Fires i Festes de la Santa Creu, que avui tanquen l'edició número sis-cents.

L'ambient festiu va envair el passeig Nou, des d'on es va iniciar el recorregut pels volts de les sis de la tarda. Una hora abans, els gegants ja hi esperaven impacients i vianants i curiosos aprofitaven per contemplar la plantada de figures.

Enguany hi han participat deu colles convidades, acompanyades de la de Figueres, que juga el paper d'amfitriona. En total, onze grups vinguts d'arreu de les comarques gironines però també de la resta de Catalunya. Com a novetat, hi van participar els joves de l'escola de música i dansa del País Basc Errenteria Musikal, que van fer una mostra de danses d'arrel tradicional basca. El grup ja havia actuat al migdia amb l'Agrupació Mediterrània Dansa de Figueres.

Juntament amb els Amics dels Gegants de Figueres hi havia les habituals colles de Navata, Roses, Castelló d'Empúries, Lladó i Vilajuïga. Tambés es van desplaçar fins la capital alt-empordanesa els grups de Torroella de Montgrí, Platja d'Aro, Torelló, Sant Joan Despí i Cassà de la Selva.

A les sis de la tarda es va iniciar el recorregut a través dels carrers Pep Ventura i pujada del Castell, passant per l'església de Sant Pere.

Un dels moments més esperats va ser l'entrada a la plaça de l'Ajuntament dels gegants de les onze colles participants, que acompanyats de grallers i dels aplaudiments del públic van oferir una exhibició de ball de gegants. L'entrada dels gegants de la colla de Figueres va ser àmpliament aplaudida pel públic, que esperava expectant el ball de la colla local.

Centenars de persones, sobretot un públic familiar, van desfilar ahir per acompanyar la cercavila de gegants, que any rere any atrau tant figuerencs com veïns dels municipis de l'entorn.

Un cop les colles van anar sortint de la plaça de l'Ajuntament es van dirigir cap al carrer Peralada, Forn Baix i Enginyers per desembocar a la Rambla, on les onze colles van plantar els gegants i es van acomiadar de Figueres.