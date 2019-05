Troben mort l'exalcalde de Castelló d'Empúries Xavier Sanllehí

L'exalcalde de Castelló d'Empúries Xavier Sanllehí, de 56 anys, ha estat trobat mort aquest dijous a la nit. A l'hora de tancar aquesta edició digital s'investigaven les causes de la mort, que alguns mitjans atribueixen a causes violentes. Junts per Castelló ha decidit suspendre la penjada de cartells que s'havia de produir coincidint amb l'inici de la campanya per a les eleccions municipals del proper 26 de maig.

Sanllehí era cap de Recursos Humans de l'Hospital Santa Caterina, càrrec al que va accedir després de deixar l'alcaldia de Castelló d'Empúries l'any 2015. S'havia estrenat a l'alcaldia l'any 1995 amb ERC i quatre anys més tard va repetir encapçalant UPM. L'any 2003 va accedir per primer cop al càrrec sota les sigles de CiU però el 2007 una regidora trànsfuga li va fer perdre l'alcaldia, que tornar a recuperar l'any 2011. Sanllehí també va ser president del Consell Comarcal del 2011 al 2015.