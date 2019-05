Millores en un dels carrers més degradats del centre de Figueres

Figueres millorarà l'accessibilitat del carrer Cendrassos, un dels més antics i degradats de la ciutat. L'Ajuntament ha adjudicat els treballs, que tindran un cost de 226.105 euros (IVA inclòs) i que executarà l'empresa Hier Cons Empordà, SL. Els treballs, que es van adjudicar a finals de la setmana passada, a manca de 15 dies per a les eleccions municipals tenen com a objectiu millorar la seguretat dels vianants i la pacificació del trànsit en aquest carrer.

L'obra, inicialment pressupostada en 252.918 euros, s'ha adjudicat a la baixa i amb un termini d'execuciu de quatre mesos. Fonts municipals asseguren que els treballs està previst que s'iniciïn a finals de maig, un cop ja celebrades les eleccions municipals. Avui l'Ajuntament presenta el projecte i l'afectació als veïns del barri.

Des de l'Associació de Veïns dels Cendrassos, el seu president Joan Oliva, explica que l'actuació ja havia estat inclosa en els pressupostos des del 2016 però que encara no s'havia arribat a executar. «Els cotxes han de pujar a la vorera per intentar no malmetre els retrovisors dels cotxes aparcats, la qual cosa suposa un perill per als vianants», explica.

El projecte consistirà en la pacificació del trànsit del carrer Cendrassos i la cruïlla amb el carrer Tapis així com la seva reurbanització per tal de millorar-ne l'accessibilitat a peu. El carrer es troba entre el CEIP Cendrassos i el carrer Tapis, un dels eixos importants per la mobilitat a Figueres.

L'actuació consistirà a renovar la pavimentació, s'ampliaran voreres i s'implantarà la plataforma única, de tal manera que també es pacificarà la mobilitat, tot afavorint l'ús de l'espai públic per a vianants.

A més, també s'instal·larà arbrat, mobiliari urbà i se substituiran les xarxes de serveis urbans. Quant a l'enllumenat públic, actualment és obsolet, per la qual cosa se substituiran les làmpades de vapor de sodi per tecnologia LED, de tal manera que es millorarà l'eficiència energètica. També es renovaran els serveis, excepte el gas, i se soterraran les línies aèries.

Tal com es recull en el projecte executiu de les obres, el carrer no compleix la normativa d'accessibilitat. Es tracta d'un vial estret, d'uns sis metres d'amplada, i on es permet l'aparcament en un costat de la calçada, amb voreres estretes.

Els materials i l'asfalt en mal estat donen al carrer Cendrassos un aspecte antic, a més que el vial no compleix la supressió de barreres arquitectòniques, amb una circulació complexa, tant per als vianants com pel trànsit rodat.

El barri dels Cendrassos, comprès entre el carrer de la Jonquera i Tapis, és un dels més antics de Figueres. Tal com va documentar el cronista oficial de Figueres, Josep M. Bernils Mach, es tracta de la primera zona edificada quan es va iniciar la seva formació urbana a l'edat antiga. El primer carrer modern que es va obrir en aquest sector va ser a mitjan segle XVIII, denominat precisament de Cendrassos, darrere l'edifici del convent de caputxins.